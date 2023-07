Chiriasa i-a golit casa unui iesean de orice putea fi transportat. Ramas cu casa goala, ieseanul a cerut sprijinul legii, femeia fiind trimisa in judecata pentru abuz de incredere. Risca doi ani de inchisoare, dar a scapat, durata anchetei facand ca raspunderea penala sa se prescrie.Florina Leustean inchiriase in 2016 un apartament de la Cristinel A. Pana la inceputul lunii august a acelui an, practic a golit apartamentul, insusindu-si o canapea, fotolii, o masa, tablouri, covoare, un ... citeste toata stirea