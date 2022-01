Chirica a pornit "jihadul" inspre Denisa Ionascu. Doi "caini de lupta" pe urmele sale

Primarul a obtinut ieri votul favorabil al consilierilor pentru a crea comisia de evaluare a secretarului general al CL, post apolitic in cadrul administratiei locale. Totul in ciuda criticilor ca decizia are legatura cu faptul ca Denisa Ionascu este martor-cheie in dosarele cele mai grele ale lui Mihai Chirica. Comisia de evaluare, constituita legal, il are ca sef chiar pe primar, iar ca membri, alti doi consilieri apropiati ai acestuia. Lui Mihai Chirica nu i-a iesit insa asa cum a vrut: ... citeste toata stirea