Primarul Mihai Chirica a avut astazi prima reactie fata de afisele postate pe geamurile sediului partidului Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) deschis recent in municipiul Iasi. In vitrina principala a sediului, membrii AUR au afisat un poster mare cu mesajul: "Iesenii te roaga frumos/ Hotule, cara-te/ Chirica, un primar al mafiei imobiliare.""Sunt revoltat si dezamagit de felul in care Alianta pentru Unirea Romanilor incearca sa isi faca simtita prezenta in orasul nostru, cu un mesaj ... citeste toata stirea