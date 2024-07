Chirica, in vizita la constructori

Primarul Mihai Chirica este multumit de modul in care decurg lucrarile de reabilitare si eficientizare energetica a Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida", fiind optimist ca acestea vor fi finalizate inaintea inceperii noului an de invatamant, astfel incat elevii si cadrele didactice sa-si poata desfasura activitatea in cele mai bune conditii."Vrem sa profitam la maximum de perioada de vacanta si sa finalizam lucrarile cat mai rapid, astfel incat sa ne incadram in termenele stabilite prin PNRR. ... citește toată știrea