"Facem eforturi pentru a va sprjini sa folositi mijloacele alternative si ecologice de transport, in special bicicleta, in paralel cu transportul public, pentru a contribui la descongestionarea traficului rutier si la reducerea poluarii!", a scris primarul Mihai Chirica pe Facebook sambata dimineata.Realitatea din oras il contrazice insa flagrant. In unele zone din Iasi, diverse tarabe si afaceri de strada s-au extins, cu voia sau cu "ochii inchisi" ai Primariei, peste pistele de biciclete. ... citeste toata stirea