Chirica, o noua vizita la DIICOT: a intrat suspect de abuz in serviciu, a iesit inculpat

Cercetarile in dosarul blocului familiei Asimionesei din Sararie s-au extins cu alte doua cazuri de posibil abuz: un bloc in zona Smardan si o casa in Bucium. Cine l-a insotit ieri pe Mihai Chirica la DIICOT?Primarul Mihai Chirica a mai fost inculpat o data de procurori. El a fost audiat ieri din nou intr-unul dintre cazurile imobiliare anchetate de DIICOT, alaturi de sefa Directiei Juridice din cadrul Primariei, Cristina Oteleanu, si de fostul arhitect-sef al institutiei, Alexandru Mustiata. ... citeste toata stirea