Chirica se plange ca nu are bani: "Nu mi-e usor". Totusi, primarul nu vrea pensie speciala

Primarul Iasului Mihai Chirica a declarat marti, intrebat despre pensiile speciale pentru primari, ca nu crede ca Romania isi permite acum acest lucru, precizand ca nici lui nu ii este usor, dar ca nu poate sustine un asemenea subiect cand sunt pensii in Romania sub o mie de lei.Mihai Chirica a afirmat, intr-o conferinta de presa, intrebat daca este de acord ca primarii sa primeasca pensii speciale, ca aceasta tema este "tichie de margaritar" si ca nu crede ca "in momentul de fata ne putem ... citeste toata stirea