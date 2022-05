Chirica si Harabagiu, din lac in put la DNA. Noile incadrari juridice

Procurorii DNA il tin pe primarul Mihai Chirica in suspans. Edilul a fost chemat ieri din nou la sediul DNA, impreuna cu fostul viceprimar Gabriel Harabagiu si angajati ai Primariei. La finalul audierilor, Harabagiu a fost "avansat" din calitatea de suspect in cea de inculpat, Chirica ramanand in continuare tot inculpat. Procurorii au decis totodata schimbarea incadrarii juridice a faptelor de care sunt acuzati acestia.In februarie, DNA dispusese urmarirea penala a lui Mihai Chirica pentru ... citeste toata stirea