Chirica si Nichita ar putea scapa de dosare grele. O decizie a CCR i-ar putea ajuta

Actualul primar este judecat in Dosarul "Skoda" la noua ani de la comiterea faptei de care este acuzat. Abuzul in serviciu are termen de prescriere de 8 ani, doar ca termenul de prescriere se intrerupe cand se face un "act de procedura" in cauza. CCR a decis ca articolul de lege care facea referire la "indeplinirea oricarui act de procedura" este neconstitutional. Aastfel, la urmatorul termen, avocatii primarului Chirica ar putea cere constatarea prescrierii faptei."Totusi, stiind bine sistemul ... citeste toata stirea