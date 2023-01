Chirica si robotii: Ce crede inteligenta artificiala despre primarul Iasului

Senzatia provocarilor tehnologice din aceste zile este ChatGPT, "robotelul" lansat de compania de inteligenta artificiala OpenAI la sfarsitul anului. In primele cinci zile de la lansare, ChatGPT a adunat un milion de utilizatori, atrasi de abilitatile sale conversationale si de editare de text si starneste in continuare valuri, atat in mediul academic, cat si in randul utilizatorilor, care incearca sa ii testeze capacitatile."Ziarul de Iasi" a publicat in aceasta saptamana un interviu cu ... citeste toata stirea