Chirica simte pericolul in aer: Opozitia ar putea prelua controlul la votarea bugetului. Cine sunt posibilii "tradatori" din maneca primarului?

Primul duel politic din anul pre-electoral 2023 are loc in aceste zile la nivel local. Amenintat cu pierderea majoritatii politice, primarul Mihai Chirica forteaza, fata de alti ani, votarea proiectului de buget pe repede-inainte. Dezbaterile cu cetatenii, anuntate la finalul trecut, nu au mai avut loc. Primarul a convocat sedinta de aprobare a bugetului fix in ziua (18 ianuarie) in care ar putea sa piarda majoritatea in Consiliul Local: instanta ar putea lua o hotarare in urma careia ... citeste toata stirea