Chirie serioasa pentru tevile ApaVital care trec pe proprietatea unui iesean. Inalta Curte se pronunta

Cea mai importanta instanta a tarii va decide cuantumul chiriei pe care Consiliul Judetean o va plati unei familii de ieseni pentru tevile ApaVital care ii traverseaza terenul. Litigiul face obiectul unui proces inceput in urma cu 5 ani si ajuns acum in ultima faza.Terenul, situat la marginea orasului, se afla in proprietatea lui Ion si Larisea Pietraru de 20 de ani. La data achizitiei, era simplu teren agricol, in zona neexistand nici Metro, nici sosea de centura si niciuna dintre ... citeste toata stirea