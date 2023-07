Chiriile in Iasi au ajuns sa fie mai scumpe decat in Timisoara, oras aflat mereu peste noi la acest capitol. Cel putin asta reiese din analiza lunara referitoare la evolutia pietei chiriilor in marile orase, realizata de imobiliare.ro. Astfel, in iulie, ca sa stai cu chirie intr-o garsoniera in Iasi, esti nevoit sa scoti din portofel 280 de euro/luna, in medie. Insa, daca vrei sa inchiriezi un apartament cu 2 sau 3 camere, trebuie sa platesti 380 de euro, respectiv 450 de euro/luna. ... citeste toata stirea