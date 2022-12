Chirurgia laparoscopica: avantajele pacientului in Spitalul Arcadia (P)

Laparoscopia este o metoda de explorare a cavitatii abdominale folosind un instrument optic, laparoscopul. Exploram, dar in acelasi timp si rezolvam problema pe care o are pacientul.Din acest punct de vedere, laparoscopia poate fi impartita in doua clase, laparoscopia diagnostica, in care efectiv introducem instrumentul optic cu care examinam cavitatea abdominala in scopul obtinerii unui diagnostic. Punem un diagnostic, eventual realizam un gest minim care il ajuta pe pacient in tratarea ... citeste toata stirea