Actorul din "Sex and the City" Chris Noth neaga acuzatiile de violenta sexuala la adresa sa, in primul sau interviu de cand au aparut acuzatiile in urma cu doi ani. "Mi-am inselat sotia. Este devastator pentru ea, nu este glorios, dar nu este o crima", a declarat el pentru USA Today.In decembrie 2021, doua femei s-au destainuit publicatiei The Hollywood Reporter, acuzandu-l de viol in 2004 si de agresiune sexuala in 2015. Aceste acuzatii au fost sustinute de marturiile unor prieteni apropiati ... citeste toata stirea