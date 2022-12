"Christmas Extravaganza": cumpara cadourile perfecte pentru cei dragi si castiga premii uimitoare la Palas

Luna decembrie este una dintre cele mai frumoase si mai asteptate luni din an. Este perioada in care gandurile noastre se indreapta catre cei dragi, mai mult ca oricand si e inca un moment potrivit sa le oferim o imbratisare, dar si un cadou special.Ansamblul Palas a fost cuprins deja de "Christmas Extravaganza", o lume fascinanta, plina de culoare si acrobatii spectaculoase si este locul in care orice dorinta se implineste. Astfel, bucura-te din plin de aceasta perioada, daruieste celor ... citeste toata stirea