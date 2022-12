Cicloturismul ajunge la Iasi prin nord-vestul judetului, pe banii PNRR. De la Suceava, prin Botosani, vine in oras dinspre Deleni

Consiliile Judetene Iasi, Suceava si Botosani s-au reunit degraba zilele acestea ca sa adopte un proiect de construire pe bani europeni (PNRR) a unor piste cicloturistice. Cel mai lung traseu va fi in Botosani, 112 km. Iasul urmeaza sa stabileasca pe unde va trece drumul cicloturistic lung de 36 km - prin UAT-urile Deleni si Harlau -, iar in Suceava vor fi amenajati 55 km in acest sens.Pentru acest tip de proiecte depuse in parteneriat, sunt eligibile trasee care traverseaza minim 3 judete si ... citeste toata stirea