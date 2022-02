Cifre absolut ingrijoratoare la Iasi: Spor natural negativ record

Numarul nasterilor a fost similar celui din 2020, dar numarul deceselor a crescut consistent. Pe tara, sporul natural este constant negativ de mai multi ani, insa Iasul facea nota discordanta, cu un notabil spor pozitiv in multi ani. Lucrurile s-au schimbat insa in 2020, iar anul trecut sporul natural s-a prabusit de-a dreptul dramatic. Amanunte in randurile de mai jos.Mai putin de 180 de mii de copii s-au nascut anul trecut in Romania. In Iasi, numarul nou-nascutilor a fost de 8.988 de ... citeste toata stirea