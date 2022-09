Cifre cumplite - 80 de copii sunt depistati la Iasi cu cancer in fiecare an. Peste 100 fac chimioterapie in acest moment

In fiecare an, in Sectia de Oncologie Pediatrica de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi sunt diagnosticati 80 de copii cu cancer, din toata regiunea Moldovei. Anul acesta, pana in momentul de fata, au fost depistate 50 de cazuri noi, iar pana la jumatatea acestui an, deja erau inregistrate 500 de internari pe sectie."Anul trecut erau 116 copii tratati cu chimioterapie, in acest moment in sectia noastra aproximativ 105 copii primesc chimioterapie, asta inseamna cure de chimioterapie, dar ... citeste toata stirea