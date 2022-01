Cifre uluitoare: 9 din 10 pacienti pozitivi ieseni au aflat ca au Covid venind la spital pentru altceva

In ultimele zile, 90% dintre cei noi infectati cu SARS COV 2 din judetul Iasi au aflat de boala prezentandu-se la spital pentru alte afectiuni. Cifra este oarecum imbucuratoare, pentru ca subliniaza ipoteza ca tulpina Omicron este mai putin grava decat tulpina Delta. In acelasi timp, medicii avertizeaza ca posibilitatea aparitiei unui alte tulpini este mare.Evolutia din ultimele zile privind numarul de noi cazuri arata o crestere constanta inclusiv in randul internarilor. Ieri, 24 de ieseni ... citeste toata stirea