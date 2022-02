Cilindrul lui Brancusi, expus la Ateneu. Aflati la ce i-a folosit artistului

Un cilindru de bronz realizat de Constantin Brancusi pentru fixarea sculpturii "Pasarea in spatiu" se va numara printre cele 50 de lucrari expuse in cadrul celei de-a doua editii a proiectului "Luna Sculptorilor Romani", proiect desfasurat la Ateneul din Iasi.Lucrarile vor putea fi admirate in perioada 19 februarie - 19 martie, urmand ca expozitia sa fie vernisata maine de la ora 11 in parcul din fata institutiei.Proiectul a fost initiat anul trecut, la implinirea a 145 de ani de la ... citeste toata stirea