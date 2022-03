Cimitir din nord-estul Romaniei in care sunt ingropati soldati rusi, vandalizat. Dosar penal deschis de politisti

Cimitirul se afla in comuna Motcani, judetul Iasi, in apropiere de municipiul Pascani, intr-o zona denumita Codrii Pascanilor. Pe pietrele funerare au fost desenate literele Z si V, folosite de armata rusa pentru a-si marca trupele la invadarea Ucrainei. Un cimitir din comuna Motca, judetul Iasi, in care sunt ingropati mai multi soldati rusi, a fost vandalizat, iar politistii ieseni au deschis dosar penal si incearca identificarea autorilor."La data de 21 martie a.c., politistii din cadrul ... citeste toata stirea