Cinci ani de inchisoare, dupa o criza de gelozie

* ieseanul si-a sechestrat iubita in propriul ei apartament, a batjocorit-o in mod gretos, filmand si postand pe internet secventele dezgustatoare * si-a facut apoi bagajele si a pleca sa munceasca in strainatateA tot defilat nervos prin locuinta, n-avea stare, cafelele mai mult l-au agitatHotararea pronuntata vineri, 13 decembrie a.c., de catre JudecatoriaIasia insemnat ghinion total pentru Gabriel G.. L-a lovit din plin, dupa aproape cinci ani de la criza de gelozie ce l-a despartit ... citește toată știrea