Cinci ani de inchisoare pentru liderul clanului "Luptatorilor". A fost condamnat pentru incendiere

Liderul clanului "Luptatorilor" va intra in inchisoare pentru aproape 5 ani. El fusese achitat in prima instanta de acuzatia de instigare la distrugere in cazul incercarii de incendiere a casei Georgetei Corduneanu, petrecuta acum trei ani. Printre transcrierile inregistrarilor audio depuse la dosar de procurori, magistratii Judecatoriei nu vazusera una in care Eugen Preda vorbea explicit despre incendiere. Au vazut-o insa magistratii Curtii de Apel.Eugen Preda este cunoscut indeosebi pentru ... citeste toata stirea