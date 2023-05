O simpla palma trasa unei pustoaice galagioase l-a adus pe un iesean in fata judecatorilor. Acestia au considerat ca un simplu avertisment este suficient si au renuntat la aplicarea unei pedepse. Decizia nu a fost contestata de procurori, mai ales ca se apropia termenul de prescriptie a raspunderii penale, dar fata a facut apel.Incidentul care i-a opus pe Victor V. si Andreea B. s-a petrecut in seara zilei de 29 iunie 2018. In jurul orei 23, un grup de cinci adolescenti se aflau in fata ... citeste toata stirea