Avocatii ieseni isi vor alege noua conducere peste doua saptamani. Pe 3 mai se vor desfasura alegerile pentru desemnearea noului decan al Baroului si pentru noile organe de conducere ale acestuia.Actualul decan, avocatul Tudor Duca, nu si-a mai depus candidatura pentru un nou mandat. El va candida totusi pentru un loc in cadrul Consiliului de conducere a Baroului. "Am ajuns la concluzia ca un singur mandat de decan imi este suficient. In urmatorii ani vreau sa ma concentrez pe familie si pe ... citeste toata stirea