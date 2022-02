Cinci cladiri importante ale Iasului, iluminate in albastru cu ocazia Zilei Internationale Rotary

Romania si Republica Moldova sunt reprezentate in Rotary de District 2241 cu 148 de cluburi si peste 3.600 membri.An de an, pe data de 23 februarie, peste 1,4 milioane de voluntari din 46.000 de cluburi din Rotary International, alaturi de prieteni si sustinatori celebreaza Ziua Internationala Rotary. Romania si Republica Moldova este reprezentata in Rotary de District 2241, cu 148 de cluburi si peste 3.600 membri.Pe 23 februarie 1905, avocatul Paul Harris, parintele Rotary constituia, la ... citeste toata stirea