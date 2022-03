Cinci copii din Ucraina au avut nevoie de ingrijiri medicale la spital

Numarul copiilor ucraineni care au nevoie de ingrijiri medicale la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi este mai mare in ultimele zile. In ultimele 24 de ore au fost cinci copii care au ajuns in Unitatea de Primire a Urgentelor de la spitalul iesean, cu varste intre 4 luni si 6 ani. Patru dintre copii - doi copii in varsta de 4 luni si alti doi copii de 2 si 4 ani, se aflau la o pensiune din Valea Lupului, impreuna cu mamele lor.Au solicitat prin 112 asistenta medicala pentru ca cei mici ... citeste toata stirea