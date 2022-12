Cinci firme IT din Iasi, trimise in judecata intr-un dosar cu fonduri obtinute prin StartUp Nation

Cinci firme IT din Iasi au fost trimise in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie alaturi de alti opt inculpati, persoane fizice.Firmele sunt acuzate ca au obtinut ilegal fonduri prin programul StartUp Nation pentru cumpararea de echipamente IT, achizitii fictive.Potrivit instantei, din rechizitoriul intocmit a rezulta urmatoarea situatie de fapt:Incepand cu anul 2019, inculpatul aflat in prezent stare de arest preventiv (domiciliat in ... citeste toata stirea