Cinci importante strazi intra la reabilitare: s-au semnat contractele

Primaria a semnat primele contracte de lucrari la infrastructura rutiera din acest an. Unul dintre acestea a fost incheiat cu firma Conest si vizeaza modernizarea strazii Aurel Vlaicu pe toata lungimea sa, inclusiv sectorul unde nu exista cale de rulare pentru tramvaie. Aceeasi companie are in derulare lucrarile pentru refacerea caii de rulare Iasi - Dancu, pana la limita administrativa a Iasului, cu termen de finalizare in acest an.Noul contract are o valoare de 9,8 milioane lei, in ... citeste toata stirea