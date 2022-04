Cinci oferte pentru viitorul sediu al parchetelor

Cladirea va fi construita in Copou, pe strada Codrescu.Cinci asocieri de firme s-au inscris in procedura de licitatie lansata de Compania Nationala de Investitii pentru atribuirea contractului de proiectare si executie a viitorului sediu unic al parchetelor iesene (de pe langa de pe langa Judecatorie, Tribunal si Curtea de Apel). Valoarea estimata a proiectului este de 64,23 milioane de lei (fara TVA). Ofertele vor fi evaluate in proportie de 60 la suta dupa componenta financiara, iar ... citeste toata stirea