Cinci statii multifunctionale de reparat biciclete, montate in Iasi

Primaria Municipiului Iasi a anuntat ca cinci statii multifunctionale de reparat biciclete, de tip self service, au fost montatein oras. Acestea au fost amplasate de echipele municipalitatii in Parcul Regina Maria (Podu Ros), Parcul Piata Independentei, Copou (vizavi de stadion), CUG I si Piata Voievozilor.Reporterii "Evenimentul" au fost prezenti in zonele in care au fost montate aceste statii si au stat de vorba cu utilizatorii de biciclete. Chiar daca acestia sunt de parere ca aceasta ... citește toată știrea