Cine canta la "Revelionul Iasului" si ce strazi din centrul orasului vor fi inchise

Primaria Municipiului Iasi anunta ca va organiza in noaptea dintre ani "Revelionul Iasului". Spectacolul va avea loc in Piata Palatului Culturii in seara zilei de sambata, 31 decembrie 2022, cu incepere de la ora 21.00, la spectacol urmand sa participe nume importante ale muzicii romanesti precum Carla's Dreams, Keo, Ovidiu Lipan Tandarica si Andreea Lazar.Acestora li se vor adauga tineri artisti ieseni si cativa artisti oferiti drept bonus de catre firma contractata de municipalitate, mai ... citeste toata stirea