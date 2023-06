Echipa aflata in slujba iesenilor, venita la Consiliul Judetean ca sa aduca dezvoltare - cum ii place lui Costel Alexe sa o descrie in fiecare declaratie publica - pare sa-si fi atins obiectivele inca din primele zile de la instalarea in functii. Pentru ca dezvoltarea a inceput, e adevarat, chiar cu membrii echipei castigatoare.FOTO: Costel ALEXE (stanga), presedinte CJ, si vicepresedintii Marius DANGA (centru) si Sorin AFLOAREI (dreapta)Daca ati avea rabdare sa va uitati la oricare ... citeste toata stirea