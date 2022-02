Cine erau cei doi soferi care au murit in cel mai grav accident din ultimii ani. Unul era tatal a doi copii, celalalt avea 30 ani

Accidentul produs marti dimineata, 1 februarie 2022, in judetul Iasi, in urma caruia sapte persoane au murit este unul dintre cele mai grave din ultimii ani. Doi dintre cei trei soferi implicati in tragicul accident de marti dimineata, petrecut la intrarea in localitatea Baltati, din judetul Iasi, si-au pierdut viata si au lasat in urma lor doi copii si familii indurerate. Rude ale celor sapte victime au ajuns la fata locului la doar cateva minute de la impact, iar trei masini de la IML au ... citeste toata stirea