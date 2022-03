Cine este Aurel Niamtu, ieseanul care a luat Golden Buzz la "Romanii au talent"

Aurel Niamtu a reusit sa ridice juratii si publicul in picioare. Barbatul are 72 de ani si a venit pe marea scena a talentelor sa demonstreze tuturor ca varsta este doar un numar. ,,Artistii la vremea aceea erau chiar foarte respectati. Pot sa spun cu mandrie ca mi-am dedicat toata viata scenei", a spus solistul.A venit la "Romanii au talent", sa se consoleze dupa disparitia sotiei. I-ar fi placut sa vina si baiatul, sa faca un duet, dar are alt eveniment. "E un moment unic in istoria ... citeste toata stirea