Cine este barbatul beat crita care a intrat cu Touareg-ul in copac, pe Bucium? Masina era a sotiei

Un om de afaceri din Iasi s-a imbatat crita luni dimineata, a luat masina sotiei, un Volkswagen Touareg, si a izbit-o violent de un copac, in curbele din Bucium, soferul ajungand in cele din urma la spital.Accidentul a avut loc ieri, in jurul orei 9, pe sensul de coborare spre Iasi, chiar in curba de la intersectia DN24 cu primul drum, din vale, ce urca spre sat Paun. Paul Tugui, in varsta de 46 de ani, s-a urcat la volanul autovehicolului detinut in acte de catre sotie si, in timp ce cobora ... citeste toata stirea