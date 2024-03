Cine este barbatul lovit mortal de doua masini in timp ce traversa soseaua Bucium. Dinamica accidentului: care sofer l-a ucis

Barbatul care si-a pierdut viata joi dimineata, in jurul orei 8, in timp ce incerca sa traverseze soseaua Bucium era pensionar si locuia in comuna Schitu Duca. Acesta se numea Petrica Sarbu si avea 67 de ani. Au aparut si alte amanunte privind dinamica accidentului.Pensionarul incercase sa traverseze soseaua dinspre trotuarul din fata restaurantului La Palia spre partea opusa, inspre Blocuri ANL Socola, prin loc nepermis, si a fost lovit initial de un Logan cu numere de Vaslui condus de o ... citește toată știrea