Cine este comisarul de Politie batut in parc de golani, la Iasi, in fata sotiei si a copilului?

Parcurile de joaca din Iasi au devenit locuri ale violentei si consumului de alcool. Multi ieseni reclama faptul ca nu isi mai pot duce copiii in parcuri deoarece intra in conflict cu indivizi dubiosi. Un asemenea caz a avut loc miercuri seara, cand tatal unui copil, comisar de politie la Sectia 5 Bularga, a fost lovit cu capul in gura si cu un pumn in fata, deoarece s-a certat cu un grup de barbati care manevrau dispozitivele de forta instalate de catre autoritati pentru a stimula miscarea in ... citeste toata stirea