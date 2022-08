Cine este favoritul PNL pentru alegerile prezidentiale din 2024. Alina Gorghiu: "Nu ai cum sa nu il vezi ca principalul candidat"

Cu toate ca inca nu au fost demarate discutii, in Partidul National Liberal (PNL), referitoare la candidatul pentru alegerile prezidentiale care urmeaza sa se desfasoare in anul 2024, exista deja o ipoteza care se bucura de sustinere.Alina Gorghiu - presedintele Senatului Romaniei - a declarat, la Prima TV, ca premierul Nicolae Ciuca, presedintele PNL, este un favorit indiscutabil.Coalitia cu Partidul Social Democrat (PSD) nu este exclusa nici in viitor, dar nu se poate vorbi despre ... citeste toata stirea