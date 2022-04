Cine este ieseanca Iulia Scantei, care ar putea fi cel mai tanar judecator al Curtii Constitutionale

Laura-Iuliana Scantei - sau, asa cum se prezinta ea, Iulia Scantei - are sanse mari sa devina al saselea judecator pe care Iasul il va avea la Curtea Constitutionala in cei 30 de ani de cand functioneaza aceasta institutie. Ceilalti au fost Marian Enache (caruia ii va expira mandatul in 2025), Tudorel Toader (2016), Mona Pivniceru (2022), Valer Dorneanu (2022) si Romul Petru Vonica (2001). Cei 9 judecatori, cu mandate de 9 ani, sunt inlocuiti succesiv cate 3 odata la intervale de 3 ani, ... citeste toata stirea