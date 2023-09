O fabrica din Miroslava care producea uleiuri si produse din canabis a fost "vizitata" de politisti si procurori de la Crima Organizata Iasi. In acelasi timp, magazine din centrul Iasului au fost perchezitionate, politistii fiind in cautare de esente pentru tigari electronice (vape), dar si dulciuri cu extract de canabis."Planta de canabis are doua soiuri proeminente pe care le folosesc oamenii: tulpini de marijuana si tulpini de canepa. Desi ambele au multe asemanari, ele poseda compozitii ... citeste toata stirea