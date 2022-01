Cine este medicul din Iasi suspectat ca face parte din reteaua vaccinurilor "la chiuveta"

Medicul iesean care este vizat in acest caz este unul dintre cadrele medicale premiate de prefectul Marian Grigoras pentru succesul vaccinarii. Pana la momentul aparitiei acestui articol, medicul nu a putut fi contactat, avand telefonul inchis. Procurori si politisti din Neamt au facut miercuri,12 ianuarie, mai multe perchezitii in dosarul primelor cazuri de vaccinare falsa descoperite in Moldova, in care este implicat si cabinetul unui medic de familie din Iasi."Cercetarile in cauza vizeaza ... citeste toata stirea