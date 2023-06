Fie ca ies in oras sau isi comanda mancare acasa, iesenii par sa aiba o preferinta pentru fast-food. O demonstreaza rulajul restaurantelor cu cele mai mari cifre de afaceri in 2022: mancam fast food sau comandam "de la Palas".Dupa cifrele de vanzari realizate anul trecut, noua din primele zece restaurante cu cele mai mari cifre de afaceri din Iasi si-au crescut afacerile, iar sase au inregistrat si cresteri ale profitului, dupa un an in care cresterea de pret la marfurile alimentare a fost de ... citeste toata stirea