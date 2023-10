Cine reprezinta judecatorii din Romania: seful CSM, Daniel Gradinaru, este amicul Liei Savonea, alaturi de care a dat mai multe sentinte controversate, si co-autor a unor decizii in serie in favoarea coruptilor si interlopilor. O serie de publicatii il definesc si drept "judecatorul lui Dragnea", dupa ce presa a scris ca "s-ar fi implicat masiv in stabilirea completului care sa-l judece pe Liviu Dragnea in 2019". O analiza facuta de G4Media, in iunie 2023, ajungea la concluzia ca Gradinaru ... citeste toata stirea