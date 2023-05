Duminica dimineata doi ieseni din comuna Scheia se aflau intr-un autoturism care se indrepta cu viteza spre Iasi. La volanul autoturismului se afla Stefan Suman in varsta de 24 de ani iar in dreapta lui, Puiu Peste in varsta de 43 de ani.La un moment dat, soferul a pierdut controlul volanului iar autoturismul a parasit drumul si a lovit violent un copac. In urma impactului frontal, Puiu Peste a murit pe loc iar soferul a fost ranit grav. Cei doi lucrau in domeniul constructiilor."Garda II ... citeste toata stirea