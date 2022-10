Cine sunt iesenii premiati la "Seara Valorilor" de catre Primaria Iasi

Vineri, 14 octombrie, de la ora 17.00, Sala "Vasile Pogor" a Primariei Municipiului Iasi gazduieste o noua editie a Serii Valorilor, moment traditional al Sarbatorilor Iasului dedicat omagierii personalitatilor locale si nationale.Ca si in anii trecuti, in cadrul Serii Valorilor primarul Mihai Chirica le inmaneaza acestora mai multe categorii de premii.Lista premiilor oferite in cadrul acestei editii a Serii Valorilor:1. Premiul Pogor (oferit de Academia Romana - Filiala Iasi)Prof. univ. ... citeste toata stirea