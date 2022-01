Cine sunt medicii care l-au ingrijit si evaluat pe Mihai Eminescu? Prelegere la UMF

Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" organizeaza, cu ocazia implinirii a 172 de ani de la nasterea potului Mihai Eminescu, un eveniment intitulat "Doctorii lui Eminescu".Dr. Richard Constantinescu, titularul disciplinei de Istorie a Medicinei, va prezenta povestile de viata mai putin cunoscute ale unor medici si profesori ai Facultatii de Medicina de la UMF Iasi care l-au tratat pe poet. Evenimentul va avea loc fata in fata, in 14 ianuarie, de la ora 14, in Aula "Alexandru ... citeste toata stirea