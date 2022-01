Cinematografele iesene vor fi redate publicului

Continua cursa contra-cronometru pentru revitalizarea cinematografelor "Victoria", "Republica", "Dacia" si "Tineretului" * "Ministerul Culturii isi doreste tare mult ca ideea noastra sa prinda contur si cele 15 milioane de euro pe care ei l-au luat pentru un sediu al Operei sa fie investiti in Cinematograful Trianon, sa fie transformat in sala de spectacole si concerte", a precizat Andrei Apreotesei, managerul Ateneului National Iasi.Rand pe rand, toate cinematografele care sunt in ... citeste toata stirea