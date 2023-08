Situat in zona Releului din Bucium, Cinema Sky s-a transformat, dintr-o simpla idee, in ceva special. Aceasta datorita iesencei Alexandra Rata, care s-a inscris intr-un proiect de antreprenoriat cu dorinta de a aduce ceva nou in oras. Iesenii au imbratisat rapid ideea tinerei si au fost prezenti, atunci cand conditiile meteorologice au permis, in numar mare la cinematograful in aer liber. Interesant este faptul ca Alexandra promite sa nu se opreasca aici, propunand extinderea proiectului la ... citeste toata stirea